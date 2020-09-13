بيتر ميمي يعلن أحمد مكي بطلاً لـ"الإختيار2"

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن انضمام الفنان أحمد مكي لأبطال مسلسل "الإختيار2"، الذي سيعرض في الموسم الدرامي الرمضاني لـ2021،وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر بيتر صورة تجمع بطلي العمل "كريم عبد العزيز، أحمد مكي"، وعلق عليها قائلاً:"الاختيار 2 كريم عبد العزيز، أحمد مكي رمضان

2021، تأليف هاني سرحان".

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، تم عرضه في الموسم الرمضاني لماضي وحقق نجاح جماهيري ضخمطوال فترة عرضه، وشغل أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل

من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.