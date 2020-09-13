أعلنت الإعلامية كارلا حداد عن زواجها من وائل قسيس، بحيث أصبحت ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، بحيث تعجب بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من سرعة زواج كارلا عقب الطلاق من الممثل اللبناني طوني أبو جودة. حيث قالت سلمى "كارلا حداد اللي انفصلت عن طوني ابو جودة من كم شهر صارت متجوزة ده العريس موجود من قبل الطلاق". بسنت قالت " شو سريعة كارلا حداد بالزواج". مريم كريم قالت " كارلا حداد طلقت، نغرمت و رجعت تجوزت و انت بعدها "المشكلة مني مش منك". رانا كتبت " كارلا حداد تزوجت مرة تانية وانتي خليكي الخاص ممنوع". Advertisements رانيا قالت " انا مش فاهمه كيف بنطو لعلاقه جديده بسرعه مش بستوعب والله". جنا قالت " كارلا حداد طلقت من هون قام تجوزت من هون ... ونحنا مش ملاقيين انسان واحد يحبنا ونحبه. طيب يا سيدي شكرا كفاية". ألياس قال " كارلا حداد تجوزت مرتين و نحنا خلينا هون على توييتر نبكي و ننعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارلا حداد تشعل موقع تويتر بعد إعلان زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.