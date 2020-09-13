جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 77

اختتم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 77 فعالياته، وسط إجراءات احترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلن مهرجان فينيسيا عن جوائز المسابقة الرسمية، والتي جاءت كالآتي:

أفضل فيلم Nomadland. أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو عن فيلم Padrenostro. أفضل ممثلة فانيسا كيربي عن فيلم Pieces Of A Woman.

أفضل مخرج كيوشي كوروساوا عن فيلم Wife Of A Spy. أفضل سيناريو The Disciple. جائزة أفضل ممثلة صاعدة روح الله زماني عن فيلم Sun Children. أفضل فيلم The Wasteland. Advertisements أفضل ممثل يحيى مهايني عن فيلم الرجل الذي باع جلده. أفضل ممثلة خنساء بطمة عن فيلم Zanka Contact. أفضل مخرج لاف دياز عن فيلم Genus Pan. أفضل سيناريو بيترو كاستيليتو عن فيلم The Predators. جائزة أفضل تجربة كيرا بنزينج عن فيلم Finding Pandora X. جائزة أفضل قصة فيلم Killing a Superstar. جائزة مهرجان فينيسيا للعمل الأول فيلم Listen.

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