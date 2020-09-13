كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يزن السيد يفتح النار على خالد النبوي: "بيتعامل بغرور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الممثل السوري يزن السيد، هجومًا شرسًا على الفنان خالد النبوي وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، وأبدى استياءه الشديد مما حدث معه في كواليس مسلسل «ممالك النار».

وقال «يزن»: «حدثت مشكلة بيني وبين خالد النبوي أثناء تصوير ممالك النار، وفوجئت أكثر من مرة بأن النبوي يتدخل ويعدل في السيناريو».

وأضاف: «في مرة وقفلنا التصوير ساعة، وبيتعامل بغرور مع الناس، ومش بيسلم على حد».

وتابع قائلًا، خلال استضافته ببرنامج "راحت علينا": «نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا ذلك إطلاقًا».