تراند اليوم : من بول الأبل لبول البقر .. جتكم القرف – نجم بولييود يتغذى عليه يوميا

لن نندهش لو شربوا في الهند بول البقر، حيث يُعبد لديهم، وبالتالي فكل ما فيه روحاني ويحمل البركة وفق اعتقادهم، فقد شاهدنا اباطرة السلفية عندنا يتحدثون عن فوائد بول الأبل، ويعتبرونه شفاءا لكل الأمراض.

ومن بول الأبل لبول البقر .. جتكم القرف كلكم .

كشف نجم بوليوود أكشاي كومار أنه يشرب بول البقر يومياً، لينضم إلى عدد متزايد من الهنود الذين يعتقدون أن له فوائد طبية – بما في ذلك في محاربة فيروس «كورونا»، وفقاً لصحيفة «جاكرتا بوست».

ويعتبر الممثل الهندي من أشد المؤيدين لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي خصص ملايين الدولارات للبحث في منتجات تستخدم فضلات الأبقار لعلاج أمراض، مثل السكري والسرطان.

ولا يوجد دليل علمي شامل على أي فوائد طبية لذلك، لكن العديد من السياسيين من حزب مودي اليميني الحاكم دعوا إلى استخدام الروث والبول لعلاج فيروس «كورونا».

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وكان الممثل البالغ من العمر 53 عاماً يروج لظهوره في برنامج مع المغامر التلفزيوني البريطاني بير جريلز، حيث يتناولان الشاي المصنوع من روث الأفيال في محمية للنمور الهندية.

وقال كومار في محادثة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت يوم الخميس: «لقد كنت متحمساً جداً وغير قلق… أتناول بول البقر كل يوم لأسباب ترتبط بطب الأيورفيدا التقليدي الهندي، لذلك كان ذلك جيداً».

وأنشأت حكومة مودي وزارة «الأيورفيدا» و«اليوغا»، حيث اقترح في يونيو (حزيران) أن «اليوغا» يمكن أن تساعد في إنشاء «درع وقائي» ضد فيروس «كورونا» الجديد.