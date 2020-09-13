تراند اليوم : الندالة طبع نجوم السينما – حتى ألان ديلون يرفض نسب أبنه له

ردت محكمة في مدينة أورليان، وسط فرنسا، دعوى النسب التي تقدم بها آري بولون، بحجة عدم الاختصاص في النظر في القضية. وجاء في الرفض، أن العدالة السويسرية هي المختصة بالنظر في ملف الدعوى باعتبار المدعى عليه مقيماً في جنيف. ويدعي آري، البالغ من العمر 58 عاماً، أنه ابن الممثل الفرنسي ألان ديلون. لكن الأب يرفض الاعتراف بنسبه له.

وكان ديلون، مثل الكثير من نجوم الفن والرياضة الفرنسيين، قد نقل إقامته إلى جنيف في سويسرا للتهرب من الضرائب الثقيلة في بلده. وبناءً عليه؛ طعن محاميه في أهلية المحاكم الفرنسية في محاكمته، وقال إن الملف قد أغلق وتم إدراجه، منذ العام الماضي، ضمن القضايا المحفوظة. وقدم المحامي وثائق تثبت إقامة موكله في سويسرا منذ 1984، عدا عن أنه حصل على الجنسية السويسرية في 1999. وأوضح أنه يدفع ضرائبه هناك وينتخب فيها ويتعالج أيضاً. لكن محامي صاحب الدعوى اعتبر هذه الحجة نوعاً من المماطلة لعرقلة النظر في القضية؛ لأن الممثل يقيم في فرنسا لأوقات طويلة بحكم عمله.

ويحمل آري لقب زوج والدة ألان ديلون. فقد تبنته جدته وزوجها وتوليا تربيته منذ كان طفلاً. ويرى كثيرون أن هذا التبني هو بمثابة اعتراف بانتسابه إلى العائلة. لكن النجم الفرنسي الأشهر عالمياً ما زال ينكر أبوته له. ويقصر اعترافه على أبنائه الشرعيين، وهم أنطوني المولود من زوجته الأولى الممثلة ناتالي ديلون، وأنوشكا وفابيان المولودان من شريكة حياته عارضة الأزياء الهولندية روزالي فان بريمن.

أما آري فإنه ابن المغنية الألمانية نيكو، التي ذاعت شهرتها عندما تعاونت مع فريق «فيلفت» الموسيقي. وهو يزعم أنه الولد البكر لديلون وثمرة علاقة عاطفية أقامها أبوه مع والدته في ستينات القرن الماضي. ورغم أن القضية ليست جديدة، بل تتداولها وسائل الإعلام منذ عقود، فإن تدهور صحة النجم الفرنسي في السنة الأخيرة دفعت بالابن المفترض إلى إعادة تحريكها على أمل الحصول على حصته من ميراث مفترض. وآري هو أب لولد وبنت. وقد عانى طويلاً من الإدمان على المخدرات الثقيلة. كما نشر في عام 2001 كتاباً عن علاقته بوالده المفترض، عنوانه «الحب لا ينسى مطلقاً».

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أما أنطوني، أكبر الأبناء الشرعيين، فظلت علاقته بوالده تتخبط بين مد وجزر. وهو يشبه أباه إلى حد كبير، لكن خلافاً قام بينهما حين استخدم الابن الحرفين الأولين من اسمه في أزياء قام بتصميمها. وبما أن الاثنين يشتركان في الحرفين فقد اعتبر ألان أن أنطوني يستغل شهرته ويسحب منه اسمه.

ويبدو أن إيثار ديلون ابنته أنوشكا، من دون بقية إخوتها، يثير حساسية الآخرين، لا سيما آري. وكان من أسباب غضبه ما جاء في تصريحات ديلون، وهو على سرير المرض، التي أشار فيها إلى أنه كلّف أنوشكا، البالغة من العمر 28 عاماً، الإشراف على تنفيذ وصيته. وقال «إنها وحدها، دون غيرها، من يحوز حبي وثقتي، وهي تعرف كيف تتصرف». ومن المعروف أن أنوشكا هي الأقرب إلى قلب أبيها وبينهما توافق كبير. وهي كانت قد شاركته التمثيل على خشبة المسرح ووقفت إلى جواره لدى تكريمه في مهرجان «كان» السينمائي ونيله سعفة الشرف الذهبية، في غياب ولديه الآخرين.

وسبق للابن الأصغر، فابيان أن صرح بأنه يلتقي والده في الأعياد والمناسبات، وليس بينهما اتصالات مستمرة، ولا يتحدثان كثيراً. وفي عام 2016 أصدر فابيان ديلون رواية خيالية بعنوان «من نسل الآلهة»، تتناول العلاقة المتوترة بين أب شهير وابنه. وكما كان متوقعاً، أثارت الرواية غضب النجم وزادت من ابتعاده عن ابنه الذي سعى للعمل في التمثيل، أيضاً.