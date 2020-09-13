شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يعلن رسميا عن "الاختيار 2" بصورة تجمع كريم عبد العزيز وأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوّق المخرج بيتر ميمى عن الجزء الثانى من مسلسل الاختيار بنشر صورة تجمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وعلق على الصورة: "الاختيار 2.. كريم عبد العزيز وأحمد مكى.. رمضان 2021 إنتاج سينرچىTamer Mursi.. تأليف هانى سرحان".



كريم عبد العزيز وأحمد مكى

وحقق الجزء الأول من مسلسل الاختيار نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.