“بالبنط العريض” لـ حسين الجسمي تتجاوز حاجز الـ100 مليون مشاهدة

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت أغنية “بالبنط العريض”، للنجم الإماراتي حسين الجسمي أكثر من 100 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحها عبر موقع يوتيوب.

وأغنية “بالبنط العربض” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما. وأصبحت “تريند” لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة.

ونالت الأغنية الجديدة، التي تحمل اللون الغنائي المصري، إعجاب الكثيرين من جمهور الجسمي، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين مندمجين مع أنغامها، ويرقصون على وقع ألحانها.

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وتبدأ الأغنية الجديدة بكلمات: “حبيبي بالبُنط العريض.. غالي وأقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولوا لي أنا بيك مريض.. أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج”.

ويضيف الجسمي أغنية “بالبُنط العريض” إلى قائمة أعماله الناجحة وواسعة الانتشار من الأغاني ذات اللون المصري.