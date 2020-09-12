أدهم نابلسي يطرح “مش عيب” تتر مسلسل “من الآخر”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان أدهم نابلسي أغنية “مش عيب”، تتر مسلسل “من الآخر” المقرر بدء عرضه خلال الأيام المقبلة عبر عدد من الفضائيات العربية.

الأغنية لحن أدهم نابلسي، كلمات مازن ضاهر وتوزيع جوزيف ديمرجيان، وتضمن الفيديو الخاص بها مشاهد حصرية من المسلسل.

ويروي مسلسل “من الآخر” الذي هو دراميّ اجتماعيّ قصصًا واقعية تعكس هواجس المجتمع اللبناني والعربي نسجها الكاتب إياد أبو الشامات، ويشارك في بطولته النجوم معتصم النهار وريتا حايك وبديع أبو شقرا وسينتيا صموئيل ورولا حمادة وهيام أبو شديد وريتا حرب.

قصّة المسلسل تبدأ بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث ريتا حايك التي تكون زوجة معتصم النهار، وتكتشف لاحقاً خيانة زوجها لها مع سينتيا صموئيل، فتتوّتر علاقاتهما وتتعرّف لاحقاً على بديع أبو شقرا وهو طبيب ابنها، وتنشأ بينهما علاقة مودة وصداقة ويمدّ يد المساعدة لها.

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ومن المقّرر أن يعرض مسلسل “من الآخر” من إخراج شارل شلالا على محطات عربيّة ومن بينها تلفزيون دبي وقناة “أي آر تي” وعلى قناة “أم تي في” اللبنانية ضمن شبكة برامج موسم الخريف المقبل.

وكانت أسرة مسلسل “من الآخر” من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان” قد احتفلت مؤخرًا بانتهاء عمليات التصوير، الذي توقف تصوير مشاهده وعرضه في السباق الرمضاني الماضي بسبب كورونا، وتمّ قطع قالب حلوى طبع عليه اسم المسلسل.