محمد رمضان على خطى تامر حسني.. تقليد أعمى واستنساخ يستفز الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للنجم المصري تامر حسني، وهو يرقص على نغمات أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ونال الفيديو استحسانًا كبيرًا من الجمهور، خاصة أن تامر ظهر فيه مع مجموعة من العاملين في مطبخ أحد المطاعم، يرقص معهم بعفويته المعهودة.

وفي الساعات الأخيرة نشر محمد رمضان فيديو مشابه لفيديو تامر حسني، ظهر فيه في نفس المطبخ وهو يرقص مع الأشخاص نفسهم على أنغام أغنيته الجديدة “يا حبيبي”.

Advertisements

وتعرض محمد رمضان لهجوم لاذع من عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اتّهموه بتقليد تامر حسني، مؤكدين أن هذه ليست المرّة الأولى التي يستنسخ فيها حطوات نجم الجيل.

جدير ذكره أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي كان قد أعرب عن إعجابه بفيديو تامر ووجّه له رسالة شكر عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، كما وهنأه على نجاح أغنيته الجديدة “إختراع”.