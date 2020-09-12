مروى تعود إلى الساحة الفنية

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة اللبنانية مروى أغنية جديدة بعنوان “باي باي” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وقالت مروى، في بيان، إن الأغنية تنتمي لنوعية الأغاني ذات الإيقاع السريع، وتأمل أن تجد صدى طيبًا عند الجمهور، خاصة أنها ملائمة لفئة الشباب، بحسب قولها، مضيفة أنها تستعد لطرح أغنية فلكلورية، مطلع الشهر المقبل.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها استغلت فترة الحظر المجتمعي التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا لدراسة عدة مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، حيث إنها تستعد لتصوير مسلسل “ست كوم” وأيضًا مسرحية استعراضية، وسوف تكشف عن تفاصيلهما قريبًا.

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وأوضحت أنها تعتزم طرح أغنيات جديدة واحدة تلو الأخرى، حيث حرصت على أن تتنوع اختياراتها لترضي كل الأذواق.

وعن الأهل في لبنان، قالت مروى إنها تتواصل معهم أكثر من مرة يوميًا لتطمئن على أحوالهم، خاصة أن بيت العائلة هناك تعرض لتحطم واجهاته الزجاجية بالكامل، لكنها تحمد الله على عدم إصابة أي فرد منهم، وتتمنى أن تنتهي تلك الأزمة التي هزت العالم بأسره، فلبنان أرض المحبة، وشعبه صامد على أرضه كما الجذور “ما راح يقلعها أحد”.