شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يوجه رسالة لجمهوره بعد الاحتفاء بعيد ميلاده "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر النجم خالد النبوي جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث وجه لهم رسالة بعد احتفائهم به بمناسبة عيد ميلاده، حيث قال: "شاكر وممتن لعيلتي وأصدقائي والجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة، بسببكم قضيت يوم حلو جداً، وبتمنى السعادة والنجاح لكل الناس".

خالد النبوى وكان الفنان خالد النبوي تصدر فى وقت سابق من خلال هاشتاج باسمه ضمن تريندات موقع تويتر، حيث تضمن إشادة بطريقة تقديمه لحفل سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر، من جانب رواد الموقع ممن أثنوا عليه. Advertisements وكانت اللجنة المنظمة لقرعة كأس العالم لكرة اليد أشادت باختيار النجم العالمي خالد النبوي للمشاركة في حفل قرعة مونديال اليد الذي أقيم تحت سفح الأهرامات، خاصة أن النبوي يحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول سواء العربية أو الأجنبية بعد مشاركته في اكثر من فيلم عالمى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوى يوجه رسالة لجمهوره بعد الاحتفاء بعيد ميلاده "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.