شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يوجه رسالة لإسعاد يونس قبل حلوله ضيفا على "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوه النجم أحمد حلمي إلى حلقته مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" يوم الاثنين المقبل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث علق على برومو حلقة استضافته، قائلا موجها رسالته لإسعاد يونس: "شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون الموسم الجديد موسم ناجح زي كل المواسم اللي فاتت وأتمني إن صاحبة السعاده تفضل تطل علينا بمواسم السعادة إلى ما لا نهاية".

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أحمد حلمى وإسعاد يونس

وفى وقت سابق تم إعلان أن الإعلامية إسعاد يونس تستضيف من خلال أولى حلقات موسمها الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة"، والذى يعرض على شاشة قناة dmc، النجم أحمد حلمى، حيث من المعروف أن حلمى قليل الظهور فى الإعلام، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة للبرنامج. وعرضت قناة "DMC" برومو الحلقة التي ستذاع يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، في تمام الحادية عشرة مساء.

ومن المقرر أن يستعرض أحمد حلمى بدايته الفنية خلال البرنامج، كذلك شغفه وحبه للسينما، ولماذا لم يقدم على تجربة التليفزيون، فضلا عن برامجه للأطفال وأشياء جديدة لم يفصح عنها من قبل.

وكانت الإعلامية إسعاد يونس شوقت جمهورها بضيف أولى حلقتها فى برنامجها، حيث نشرت صورة الفنان الذى ستستضيفه بعد إجراء تعديل واستبدال وجهه بالفنان العالمى جونى ديب.