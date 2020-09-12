شاكيرا تستعرض لياقتها برقصة على لوح للتزلج "فيديو وصور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها وهي تستعرض لياقتها برقصة على لوح للتزلج، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تقوم بالرقص اثناء تزلجها على الـ skateboard. Advertisements وظهرت النجمة الكولومبية، التي تبلغ من العمر 43 عاما، وهى أمّ لطفلين، منذ أيام في مقطع فيديو استعرضت فيه قدرتها الرائعة على ممارسة رياضة ركوب الأمواج، التي تمارسها طوال حياتها، حيث سبق وأن ظهرت وهي تتزلج على الأمواج في عدة مناسبات. وقضت النجمة العالمية شاكيرا إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف مع صديقها جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسبانى، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".

النجمة شاكيرا

شاكيرا تتزلج

شاكيرا وكانت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا كشفت سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، حيث إنها تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، وقالت خلال مقابلة تليفزيونية: "أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته". والتقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذى ضم العديد من لاعبى كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى فى الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.

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