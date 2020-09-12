شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن بتليفزيون الخليج 365..آسر ياسين يتصدر جوجل..وإلهام شاهين تروج لـ"حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365” موجز جديد للفن ، قدم من خلاله مجموعة من الإخبار الفنية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وعرض الموجز خبرا للفنان محمد رمضان الذى أعرب عن شكره الشديد لـ World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية، التى احتفلت بتخطى أغنيته الجديدة "يا حبيبى" أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.

وكتب الفنان محمد رمضان على انستجرام، "شكراً الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس علي هذا الكلام الرائع وبهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وأفريقيا لأن كل ذلك بفضلهم بعد ربنا.. ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان".



موجز الفن

كما عرض الموجز الفني خبرا حول مطرب المهرجانات الشهير أوكا، والذى بدأ اليوم تصوير فيديو كليب أحدث أغانيه بعنوان "اتدلع 1991"، بأحد الاستوديوهات الشهيرة بالقاهرة، حيث يقوم بطرحها عقب الانتهاء من عمل المونتاج والمكساج لها على جميع القنوات الفضائية، وعلى قناتة الخاصة بموقع "يوتيوب"

الأغنية من كلمات وتوزيع أوكا، وفكرتها تدور فى إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، والكليب من إخراج يحيي علاء.



الموجز الفني

كما تطرق الموجز الفني لنعي عدد من الفنانين للكابتن عزمي مجاهد، حيث نعي الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية صديقه عزمى مجاهد نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة الطائرة الأسبق الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أشرف زكى، صورة لعزمى مجاهد عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "وداعا صديقى الغالى عزمى مجاهد".

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كما نعي الفنان صلاح عبدالله عزمي مجاهد وكتب على تويتر "مصرى وطنى مخلص طيب جدع، أسألكم الفاتحة والدعاء للكابتن عزمى مجاهد".

تضمن الموجز الفني أيضا خبر عن رحيل الممثل عبد الرازق الشيمى، والذى اشتهر فى العديد من الأعمال السينمائية بـ"فرعون"، بعد تعرضه لأزمة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

ونعي النجم الكبير محمد هنيدي، الفنان الراحل عبد الرازق الشيمى، ونشر هنيدى، عبر صفحته الرسمية صورة له مع الفنان الراحل أثناء تصوير أحد المشاهد فى الأعمال التى جمعتهما سويا، وقال ، "البقاء لله فى الفنان عبد الرازق الشيمى "فرعون".. ربنا يرحمه ويغفر له".



تليفزيون الخليج 365

وعرض الموجز خبر للفنانة إلهام شاهين، والتى روجت إلى فيلم "حظر تجول" الذى تشارك فى بطولته، وشاركت متابعيها على إنستجرام صورة لها وهى تقف بجوار أفيش الفيلم، وعلقت "حظر تجول.. للمخرج أمير رمسيس"، وطبعا لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

من ناحية أخرى، انتهى الموسيقار تامر كروان من الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم ، للمخرج أمير رمسيس.

كما تصدر الفنان آسر ياسين مؤشرات البحث جوجل بسبب تواجده فى حلقة مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تمت إذاعته على سى بى سى مع أبطال مسلسل "100 وش"

وكشف آسر خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في المسلسل وسبب نجاحه وتقديمه الكوميدى وسبب مشاركته في مسلسل "الاختيار" وقال أنه حب دوره فى مسلسل الاختيار الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وأضاف ، انه يحترم هذه التجربة ويرى ضرورة وجود أعمال كثيرة مثلها.

وأخيرا تحدث الموجز حول استطاعت فيلم الإثارة والخيال العلمى TENET للمخرج العالمى كريستوفر نولان، أن يحقق أكثر من 152 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، وده وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم ، وكانت بعض التقارير التي نقلتها صحيفة فاريتى، كشفت عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية للفيلم عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور أسبوع تقريبا من طرحه فى دور العرض السينمائى فى عدد من الدول حول العالم.