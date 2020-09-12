شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول ثلاثة نجوم بقائمة Official Singles Chart.. أبرزهم كاردى بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأسبوع الثانى تسيطر نجمة الراب الشهرة كاردى بى على صدارة قائمة الرسم البيانى للأغانى الفردية Official Singles Chart فى إنجلترا، و ذلك بأغنيتها الأخيرة " WAP " والتى قدمتها مع النجمة العالمية ميجان ذا ستاليون ، وهى الأغنية التى حققت نجاح مذهل فور إطلاقها.



ميجان و كاردي

بينما جاء مغنى الراب الأمريكى 24kGoldn فى المركز الثانى هذا الأسبوع، وذلك بأغنيته " Mood " التى قدمها مع إيان ديور ، فى حين وصل مغنى الراب البريطانى هيدى وان للمركز الثالث هذا الأسبوع وذلك بأغنيته " Ain’t It Different " .

Advertisements

يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار ملأ بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.

من جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.