شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يحضر لأغنية وطنية جديدة فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر المطرب السورى مجد القاسم لأغنية وطنية جديدة فى حب مصر من ألحان صلاح عطية، وليست تلك الأغنية الوطنية الأولى لمجد القاسم إذ قدم العديد من الأغنيات التى عبر من خلالها عن حبه لبلده الثانى مصر، منها: "بحب حواريها"، "مصر عظيمة" "لفيت كل البلاد".

من ناحبة أخرى، قال المطرب مجد القاسم إنه انتهى من تسجيل أغنية مؤخرا ضمن ألبومه الجديد بعنوان "عادروب الحب"، وهى من كلمات برهان الجرمانى، وألحان وجدى الصايغ، وتوزيع خالد عرفة، وأضاف مجد لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تحمل طابعا رومانسيا باللهجة السورية، وتقول الأغنية "عادروب الحب ياما التقينا ومشينا.. وانغرم القلب ونظرات العين تحاكينا"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل فى رأس السنة على يوتيوب.

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ويضم الألبوم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎

كما يستعد مجد لتسجيل أغنية أخرى للألبوم تحمل اسم "صحبة إيه" من كلمات وألحان صلاح عطية، ليستمر تعاون مجد القاسم وصلاح عطية بعدما قدما عدداً من الأغانى أبرزها، "وحياة اللى خالقك مانى مفارقك" باللهجة السورية و"جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، وأغنية "ياعسل" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم أغنية "وحياة اللى بينا"‏، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية، ومن كلمات الأغنية "قولى وحياة اللى بينا.. أنت مالك ليه حزين.. ده أنت أجمل شىء فى عمرى.. وأنت روحى وضى عين.. إيه اللى غير فى ملامحك.. لو ماكنتش أداوى جرحك.. قولى بس مين حبيبى.. يمسح دمعه من عنيك".