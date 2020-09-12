شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى أحدث ظهور لها بكلمات متفائلة قبل طرح ألبومها الخليجى "لا تستسلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة السورية أصالة نصري صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها، استعدادا لطرح ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، حيث نشرة صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي تبدو وكأنها بوستر للألبوم الجديد.

وأضافت النجمة السورية رسالة تفاءل على صورتها التي نشرتها وكتبت قائلة: "أغازلها.. أُجاريها.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة ابنتي.. ودائماً أُحبّها ودائماً أغفر خطاياها.. هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا.. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق".

وأضافت: "أدور حولها، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا، وإنّ لمّ يكن هنا، في زاوية أُخرى حتماً سأراه، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات.. بكلّ ما أحمله منّ محبّه وأملّ، غنّيت متأمّلة بغد أجّملّ.. بإيماننا بالخير.. بالمحبة.. بالأملّ.. سننجو وقريباً سنلتقي روحاً صوتاً وسمعّ".

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وكانت أصالة فسرت سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة إلى أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط، وكتبت عبر حسابها بانستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وأضافت: "ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافية الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه".