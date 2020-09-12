شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان فينسيا فى دورته الـ 77 "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم قبل قليل مهرجان فينسيا السينمائى فعاليات دورته الـ 77، فى ظل فيروس كورونا، وأعلن المهرجان عن جوائزه وجاءت كالتالى: جائزة أفضل سيناريو من نصيب فيلم The Disciple، فيما فائز بجائزة أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو، وجاءت جائزة أفضل ممثلة من نصيب فانيسا كيربى، فيما ذهبت جائزة الأسد الفضى أفضل مخرج من نصيب كيوشى كوروساوا عن فيلم Wife of a Spy .

وجاءت جائزة الأسد الفضى -جائزة لجنة التحكيم- من نصيب فيلم New Order، بينما حصل فيلم Nomadlandعلى جائزة الأسد الذهبى أفضل فيلم.

أما جوائز مسابقة آفاق فحصل فيلم Entre tú y milagros على جائزة أفضل فيلم قصير، وفاز فيلم I Predatori بجائزة أفضل سيناريو، أما الممثل السورى يحيى مهاينى فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الرجل الذى باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بينما فازت الممثلة خنساء باطما بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Zanka Contact.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم لصالح فيلم Listen، ونال جائزة أفضل مخرج المخرج لاف دياز عن فيلم عن Genus Pan، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم المخرج احمد باهرامى عن فيلمه The Wasteland .