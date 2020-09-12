خالد النبوي يوجه رسالة: "بسببكم قضيت يوم حلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان خالد النبوي، رسالة شكر لكل من وجه له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق اليوم 12 سبتمبر.

ونشر النبوي، صورة له وهو يحمل "البلالين" من احتفاليته بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على تويتر، وعلق: "شاكر وممتن لعيلتي وأصدقائي والجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة .. بسببكم قضيت يوم حلو جداً وبتمنى السعادة والنجاح لكل الناس".

وكان الفنان خالد النبوي، قد أعلن انضمامه مؤخرًا لبطولة فيلم"قمر 14 "، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبسوط جدًا إن فيلمي الجاي هيبقى مع حبيبي المخرج هادي الباجوري، إن شاء الله الشخصية والفيلم يعجبوكوا.. استنوني فى فيلم (قمر 14) تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي 2021".

فيلم "قمر 14" يتكون من خمس حكايات، وهو بطولة: خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم، ومن إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

