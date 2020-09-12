فنان كشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته.. معلومات عن المخرج الراحل علي رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

رحل المخرج علي رجب، عن عالمنا، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 56 عاما، ونرصد لكم معلومات عن الراحل في التقرير التالي:

- ولد يوم 25 مارس 1964 بمدينة الإسكندرية.

- تخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

- كان يهوى الفن فقرر الإتجاه لعالم الإخراج.

- عمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993 ، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة إيناس الدغيدى و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج أسامة فريد عام 1999.

- كانت أولى أفلامه الإخراجية "شجيع السيما" عام 2000 الذي قام ببطولته أحمد أدم، تلاها "صايع بحر" و"خالتي فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008.

- له تجربة وحيدة في الدراما التلفزيونية، هى إخراجه مسلسل "الوديعة والذئاب" من إنتاج 2009، وبطولة إياد نصار.

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- "ويزو سكول" هو فيلمه السينمائي الذي لم يكتمل وكان معطلاً ، ورشح لبطولته دينا محسن "ويزو" .

- اشتهر بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية منها "كركر"، "بلطية العايمة"، "صايع بحر"، "شجيع السيما"، و"خالتي فرنسا".

- وقعت خلافات بينه وبين الفنانة رانيا يوسف بسبب فيلم "ركلام"، إذ قالت رانيا وقتها في تصريحات صحفية أنه حذف لها 7 مشاهد ب لفيلم.

- دافعت عنه الفنانة علا رامي في خلافاته مع رانيا يوسف، في حوار لها مع مجلة لها ، فقالت:"رغم أنني لست معنية بالتعليق على خلافات أحد.. أعطي شهادة حق أن ما تم حذفه لرانيا يوسف لا يعتبر مشاهد بمعنى الكلمة، والمخرج لم يحذف لها سوى بضع لقطات وليس مشاهد بالمعنى المتعارف عليه".

- عرف داخل الوسط الفني بطيبته ومواقفة الشجاعة، وقالت عنه الفنانة زينة "من أرجل وأنقى ما شفت في حياتي"، فيما قالت الفنانة منة فضالي "كنت طيب".

- وكشف الفنان تامر سمير أسرار الساعات الأخيرة في حياته عبر حسابه على الفيسبوك وكتب:رحم الله المخرج علي رجب وأسكنه فسيح جناته،علي كان مهموم من قلة الشغل ،وكان عامل قلب مفتوح من كام شهر، اشتغلت معه فيلم خالتي فرنسا، علي كان رايح للصديق الشاعر أحمد شتا ،تعب في التاكسي مالحقوش مات ف المستشفي الله يرحمك يا علي، ارتحت".

- وافته المنية يوم 12 سبتمبر 2020، عن عمر ناهز الـ 56 عامًا.