هنيدي ينعى أشهر كومبارس بمشهد يجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر النجم محمد هنيدي، صورة للفنان عبدالرازق الشيمي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلق هنيدي على صورة المشهد الذي يجمعهما: "البقاء لله في الفنان عبد الرازق الشيمي (فرعون).. ربنا يرحمه ويغفر له". ورحل الممثل عبدالرازق الشيمي، الشهير بـ"فرعون" عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية. عبد الرازق الشيمي هو واحد من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، من أشهر أعماله "يوميات ونيس"، "الرجل الآخر"، "لدواعي أمنية"، "كناريا وشركاه"، "الحقيقة والسراب"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "سلسال الدم"، "العقرب"، أخرهم "الأخ الكبير" 2020.



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