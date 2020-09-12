تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج علي رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل المخرج علي رجب، مساء اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 56 عامًا.

وكشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن جثمان المخرج الراحل علي رجب، يُشيع اليوم عقب صلاة العشاء من مسجد المنيل الكبير بالمنيل، ليدفن جثمانه بمدافن الأسرة بالإسكندرية .

وأعلن خبر الوفاة الفنان فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ المخرج علي رجب في ذمة الله".

علي رجب اشتهر بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية، بينها: "كركر"، "بلطية العايمة"، "صايع بحر"، "شجيع السيما"، و"خالتي فرنسا".