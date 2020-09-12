فيديو .. فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة"وش الطيب" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، منذ قليل، أغنيته الجديدة "وش الطيب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد. يذكر أن، فضل شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "وحشتوني" بأسلوب جديد، عبر قناته على يوتيوب، وحرص من خلالها أن يبرز أعلام الدول العربية، من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهى باللهجة الخليجية، ومن إنتاج فضل شاكر.

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