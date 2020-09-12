زينة تنعى علي رجب: "من أرجل وأنقى ما شفت في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة زينة، المخرج الراحل علي رجب، الذي وافته المنية، مساء اليوم السبت.

وكتبت زينة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " لا إله إلا الله .. البقاء والدوام لله .. من أرجل وأنقى ما شفت في حياتي.. الله يرحمك يا أستاذ علي، إنا لله وإنا إليه راجعون .. زعلانة من قلبي، يا رب ربنا رحمتك.. أرجوا قراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله .. مع السلامة يا علي".

رحل المخرج علي رجب، عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 56 عامًا.

وأعلن خبر الوفاة الفنان فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخ المخرج علي رجب في ذمة الله".

علي رجب اشتهر بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية، بينها: "كركر"، "بلطية العايمة"، "صايع بحر"، "شجيع السيما"، و"خالتي فرنسا".