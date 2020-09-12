بعد إصابته بسرطان البلعوم.. لقاء الخميسي وبطرس دانيال في منزل جمال يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والفنانة لقاء الخميسي، على زيارة الفنان جمال يوسف، بمنزله صباح اليوم السبت، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم.

ونشر الأب بطرس دانيال، صورا من هذه الزيارة عبر حسابه على فيسبوك، ورافق الأب دانيال والفنانة لقاء الخميسي، خلال زيارتهما، نعمان حكيم وميشيل ماهر من المركز الكاثوليكي.

وعبّر لهم الفنان جمال يوسف عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وكشفت عن محبة أصدقائه، وجمهوره.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.