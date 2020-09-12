تراند اليوم : إصابة فنانة عربية شهيرة بالسرطان وفيروس كورونا

أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، مساء السبت، إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



ونشرت فخرية، صورة لها عبر صفحتها على "إنستغرام" قائلة: "الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لااعتراض ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خير احتاج الدعاء احبتي في الله".

وأضافت أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها سوف تبدأ جدول علاجها من مرض السرطان غدًا الأحد تحت إشراف الدكتور عادل العجمي المتخصص بأمراض السرطان.

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وأوضحت أنها أرسلت رسالة صوتية إلى الشاعر عبدالرزاق الربيعي، قالت فيها إنها لا تستطيع الرد على الرسائل التي تأتي إليها عبر تطبيق المحادثات "واتس أب" لما تشعر به من تعب وإرهاق شديدين.

وتابعت أم عبد الله في رسالتها أنها ترجو من جميع أصدقائها الذين يرسلون رسائل للإطمئنان عليها تفهم وضعها الصحي، مضيعة: "لا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر".

وأشارت إلى أنها تعرف أن قلوب أصدقائها وجمهورها معها في الأزمة الصحية التي تمر بها، وتفهم حبهم وتقدر ذلك، ولكنها تطلب منهم في الفترة الحالية عدم التواصل معها، موضحة: "فقط امنحوني فرصة، وكل طلبي من الجميع الدعاء الصادق لي".

وطلبت فخرية خميس، من أصدقائها وجمهورها الذين يراسلونها أن يسامحونها لعدم ردها عليهم، مؤكدة أنها سوف تبدأ خطة العلاج من السرطان غدًا، وعندما تستقر حالتها الصحية ستقوم بالرد على الجميع.