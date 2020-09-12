صور .. محمد صبحي: ذوي القدرات الفائقة وليسوا ذوي الإحتياجات الخاصة

نشر النجم الكبير محمد صبحي، بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر محمد صبحي من خلالها Advertisements برفقة بعض الأطفال، كما صرح قائلًا: ذوي القدرات الفائقة وليسوا ذوي الإحتياجات الخاصة ليسوا معاقين لكن أمامهم مجتمع معوّق لهم ولا يحترمهم. برفقة بعض الأطفال، كما صرح قائلًا: ذوي القدرات الفائقة وليسوا ذوي الإحتياجات الخاصة ليسوا معاقين لكن أمامهم مجتمع معوّق لهم ولا يحترمهم. يذكر أن النجم الكبير محمد صبحي شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية أنا والنحلة الدبور، والمسرحية من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، وبطولة كل من محمد صبحي، بيلار أحمد، عبدالرحمن محمود، سماح السعيد، حازم القاضي، عبدالرحيم حسن، خالد سلامة، ميرنا زكري، ياسمين حامد.

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