مسنة بريطانية قدمت مساعدة للجسم الطبي بهذه الطريقة المميزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 9:38 مساءً

ليس كل مسن عاجز، وليس كل عاجز بالضرورة مسن، فـ جوان ريتش التي قطعت المئة من عمرها وهي ممرضة متقاعدة، استطاعت ان تجمع مساعدات للجسم الطبي لمكافحة فيروس كورونا من خلال نزهتها.

وتفيد Belfast Telegraph، بأن المتقاعدة (101 سنة)، قررت القيام بـ 102 جولة في المتنزه المحلي بمناسبة قرب عيد ميلادها الثاني بعد المئة.

حيث استطاعت جمع مبلغ 22 ألف جنيه إسترليني لخدمات الصحة الوطنية في بريطانيا.

وتشير الصحيفة إلى أن المتقاعدة جوان ريتش قررت السير على خطى المحارب البريطاني القديم توم مور، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، وتمكن من جمع مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني خلال قيامه بـ 100 دورة في فناء طوله 25 مترا قبل بلوغه 100 سنة.

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وقد حققت المتقاعدة إلى الآن 100 دورة في متنزه ألينبي بمدينة فيلكستو. وطول كل دورة هو 560 مترا تقطعها المرأة بمساعدة عجلة أو على كرسي متحرك. وسوف تقوم بآخر دورة يوم الجمعة 11 سبتمبر الذي يوافق يوم ميلادها.

وقد أنشأت ابنة المتقاعدة صفحة في منصة JustGiving حيث يمكن لجميع الراغبين بدعم مبادرة جوان. وقد تجاوزت الأموال التي تبرع بها أكثر من ألف شخص، الهدف المحدد لهذه الفعالية.

وتقول جوان، “الشيء الوحيد الذي أتمكن من عمله للمساعدة، هو المشي مثل المحارب توم، وآمل أن يفيد ذلك بشيء ما”.

وتجدر الإشارة أن توم مور وهو الكابتن المحارب الذي شارك في الحرب العالمية الثانية والذي يبلغ 100 عام استطاع أن يجمع ملايين الجنيهات لصالح العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة كورونا، مما دفع الملكة إليزابيث لمنحه لقب ” السير”.