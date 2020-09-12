مسلسل The Walking Dead يودع الشاشات في 2022

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت محطة «إيه إم سي» التلفزيونية الأمريكية المشفّرة أن عرض مسلسل The Walking Dead «ذي ووكينغ ديد» الأمريكي ينتهي عام 2022 بعد الموسم الـ11 الذي يمتد عامين ويشمل 24 حلقة.

وتضاف حلقات الموسم الـ11، إلى 6 حلقات إضافية من الموسم العاشر تعرض في 2021، إذ تأخر تصويرها بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19.

لكنّ المحطة تعتزم تصوير مسلسل جديد «مشتقّ» من «ذي ووكينغ ديد»، إذ يتمحور على شخصيتي داريل ديكسون وكارول بيليتييه اللذين كانا بين الناجين من الكارثة التي حلت، ويتوقع أن تعرض المحطة هذا المسلسل «المشتق» اعتباراً من عام 2023، حيث إنها عرضت عام 2015 «اشتقاقاً» أول هو «فير ذي ووكينغ ديد».

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وتعمل المحطة أيضاً على مشروع ثالث مكمّل لـ«ذي ووكينغ ديد» سيحمل عنوان «تيلز أوف ذي ووكينغ ديد»، وسيتمحور بشكل أكثر تفصيلاً على بعض شخصيات المسلسل الأصلي.

تجدر الإشارة إلى أن «ذي ووكينغ ديد» مقتبس من قصة مصورة، ويتناول مجموعة أشخاص هم الناجون الوحيدون من كارثة تسبب بها فيروس يحوّل الموتى إلى أموات أحياء يتغذون من البشر، وينقلون العدوى.

وحقق المسلسل نجاحاً ضخماً منذ إطلاقه عام 2010، وبلغ ذروته في الموسم الخامس الذي بلغ عدد مشاهدي حلقته الأولى رقماً قياسياً هو 17.3 مليون مشاهد، وهو الأعلى لبرنامج غير رياضي في تاريخ التلفزيونات الأمريكية المشفّرة.