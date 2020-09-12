حمادة هلال يهدي والدته “آية في الجمال”

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري حمادة هلال لطرح أغنية جديدة بعنوان “آية في الجمال” كإهداء إلى والدته التي توفيت منذ شهرين بعد صراع مع مرض السرطان.
والأغنية من كلمات محمود عليم، ألحان بينو، توزيع هادي مسرة، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون أول أغنية لهلال بعد وفاة والدته.
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