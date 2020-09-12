أحمد الفيشاوي: المنصات الرقمية فتحت سوقاً للأفلام غير الجماهيرية

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن استعداده للعودة لمجال الإنتاج السينمائي من جديد مع منصة «شاهد» الرقمية، التي حصلت على حقوق عرض فيلمه الأخير «الحارث»، للمخرج أحمد نادر.

وقال الفيشاوي، في تصريحات صحفية له، إن ملامح عرض هذا الفيلم على المنصة لم تتضح إلى الآن، إلا أنه يرى أهمية المنصات الإلكترونية التي فتحت سوقاً جديداً للأفلام السينمائية، خاصة النوعيات الجديدة التي ربما لا تلقى قبولاً جماهيرياً حال عرضها في دور العرض، مضيفاً أن هذا السوق لن يتعارض مع وجود دور العرض السينمائي التي ستظل موجودة أبد الدهر، بحسب قوله.

وكان أحمد الفيشاوي قد خاض تجربة الإنتاج في فيلم «خارج الخدمة»، الذي جسد بطولته مع شيرين رضا، من تأليف عمر سامي، وإخراج محمود كامل.