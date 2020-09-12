دعوى قضائية ضد كيفين سبيسي.. متهم بالاعتداء والضرب!

متابعة بتجـــــــــــرد: رفع الممثل أنتوني راب، وشخص آخر لم يكشف عن اسمه، دعوى قضائية ضد الممثل كيفين سبيسي يوم الأربعاء بتهمتي الاعتداء والضرب في الثمانينيات، عندما كانا تحت سن الثامنة عشر.
وأشارت التقارير الى أن الدعوى المدنية رُفعت في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن. وفي خضم حركة “مي تو” ضد التحرش الجنسي من أصحاب النفوذ، اتهم راب في تشرين الأول 2017، خلال مقابلة مع موقع باز فيد، سبيسي بسوء السلوك الجنسي في نفس الحادثة التي وقعت عام 1986، قائلاً إن سبيسي حاول إغواءه.
ولفتت وكالة رويترز الى أنه لم يتسن الوصول لسبيسي، الذي اعتزل إلى حد كبير الحياة العامة بعد تألقه في أفلام مثل “أميركان بيوتي” و”جمال أميركي”، للتعليق.
وقال الممثل في عام 2017 إنه لا يتذكر اللقاء الذي وصفه راب لكنه أضاف: “إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف، فأنا مدين له بأصدق اعتذار عما كان يمكن أن يكون سلوكا غير لائق نتيجة الإفراط في الشرب”.
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