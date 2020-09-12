وفاة نجم “حريم السلطان”

متابعة بتجــــــــــــرد: وافت المنية الممثل التركي خليل كوموفا​ نجم مسلسل “حريم السلطان”، عن عمر ناهز 64 عاماً جراء إصابته بالتهاب رؤوي حاد ادى الى فشل في الجهاز التنفسي.

وأصيب خليل كوموفا خلال تصوير احد مشاهده في فيلم Zalo، قبل ان يتم نقله الى مستشفى “جامعة تورغوت أوزال للتدريب والبحوث”، حيث فارق الحياة.

ودخل الفنان الراحل عالم التمثيل في عام 1993، قبل ان يشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وصل عددها إلى نحو 100، من ابرزها “تاكسي الزهور”، و”حريم السلطان”، و”إيلا”، و”عشق وجزاء”، ومسلسل “كرم وأصلي”.