- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــــرد: وافت المنية الممثل التركي خليل كوموفا نجم مسلسل “حريم السلطان”، عن عمر ناهز 64 عاماً جراء إصابته بالتهاب رؤوي حاد ادى الى فشل في الجهاز التنفسي.
وأصيب خليل كوموفا خلال تصوير احد مشاهده في فيلم Zalo، قبل ان يتم نقله الى مستشفى “جامعة تورغوت أوزال للتدريب والبحوث”، حيث فارق الحياة.
ودخل الفنان الراحل عالم التمثيل في عام 1993، قبل ان يشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وصل عددها إلى نحو 100، من ابرزها “تاكسي الزهور”، و”حريم السلطان”، و”إيلا”، و”عشق وجزاء”، ومسلسل “كرم وأصلي”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجم “حريم السلطان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.