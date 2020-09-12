"نوماد لاند" يخطف الأسد الذهبي من فينيسيا السينمائي

فاز الفيلم الأمريكي "نوماد لاند" (أرض الرحل)، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، السبت.



والفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من قاطني عربات المنازل المتنقلة (فان) خلال عبورهم الغرب الأمريكي الشاسع، والعمل من إخراج كلوي تشاو، وهو مخرج صيني يقيم بالولايات المتحدة.

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يشارك في بطولة الفيلم فرانسيس مكدورماند، التي تؤدي دور أرملة في الستينات تحول عربتها إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد الرحلة.

ترأست لجنة التحكيم الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، التي منحت جائزة الأسد الفضي لفيلم الإثارة "نيو أوردر" (نظام جديد) للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، وللعمل الدرامي التاريخي الياباني "وايف أوف سباي" (زوجة جاسوس).