بليغ حمدي.. ملك الموسيقى المتهم بـ"جريمة قتل"

"ألحانه إلهام من السماء".. بهذه الجملة وصف موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الأعمال الفنية التي قدمها الموسيقار بليغ حمدي، إذ كانت موهبته استثنائية وخياله شديد الخصوبة.



وفي ذكرى وفاة ملك الموسيقى التي تحل، السبت، حيث رحل عن الحياة في 12 سبتمبر/ أيلول 1993 بعد صراع مرير مع مرض الكبد نلقي الضوء على أحداث ومحطات مهمة في حياته.





ولد بليغ حمدي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1937 بحي شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، وتعلم العزف على آلة العود وعمره 9 سنوات، ومن فرط حبه وعشقه للموسيقى، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، وعقب التخرج فكر في احتراف الغناء وبالفعل سجل للإذاعة المصرية 4 أغنيات، لكنه أدرك أن موهبته الحقيقية في التلحين، لذا مضى في هذا الطريق.





لحن بليغ حمدي في بداية طريقه للمطربة فايدة كامل أغنية بعنوان "لية لأ" ثم قدم مع فايزة أحمد أغنية "ماتحبنيش بالشكل ده" ومن حسن حظه أن الجمل اللحنية التي وضعها نالت إعجاب الفنان الكبير محمد فوزي، ونشأت علاقة صداقة بين فوزى وبليغ كانت أشبه بعلاقة التلميذ والأستاذ.

وقف فوزي بجانب بليغ كثيرا، ويكفي أنه رشحه للعمل مع كوكب الشرق أم كلثوم، فقد اختصر عليه مشوارا طويلا من الكفاح، إذ كان التعاون مع أم كلثوم حلم كل المبدعين.

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لحن ملك الموسيقى 11 أغنية لكوكب الشرق منها "أنساك، حب إيه، ألف ليلة وليلة، ظلمنا الحب"، كما تعاون مع عبدالحليم حافظ في 30 أغنية منها "تخونوه، جانا الهوى، عدى النهار، مداح القمر".

واجتمعت موهبة بليغ مع ذكاء الفنانة وردة الجزائرية التي تزوجها 1972، وأثمر هذا التعاون عن العديد من الأغنيات الرائعة منها "العيون السود، خليك هنا، لو سألوك، اسمعوني".





تهافت كل نجوم الطرب على بليغ حمدي بسبب موهبته الجميلة، وكان اسمه أكبر ضمان للنجاح ومن أبرز النجوم الذين تعاون معهم نجاة، وشادية، وصباح، ومحمد رشدي، وميادة الحناوي، وعزيزة جلال، وهاني شاكر، وعلي الحجار.

وفي عام 1984 انقلبت حياة بليغ حمدي رأسا على عقب بعد اتهامه بقتل الفنانة المغربية سميرة مليان، حيث عثر على جثتها أسفل شرفه منزله، وهرب بليغ للخارج خوفا من السجن، ولكنه عاد للوطن بعد إثبات براءته عام 1989.

ولم يستطع بليغ التوهج فنيا مرة أخرى بعد البراءة بسبب تدهور حالته الصحية، وفي 1993 فارق الحياة عن عمر ناهز 62 عاما تاركا مجموعة من التحف الفنية الخالدة.



