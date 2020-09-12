شكرا لقرائتكم خبر عن زوج حبيبة براد بيت يبيع نبيذ نجم هوليوود فى مطعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلى ميل تقريرا عن قيام مطعم فى برلين بألمانيا يمتلكه رولاند مارى زوج نيكول بوتورالسكي صديقة براد بيت الجديدة البالغة من العمر 27 عاما يبيع منتجات النجم براد بيت من النبيذ الفاخر الذى ينتجه فى فرنسا، وتعيش نيكول مع زوجها في علاقة زواج مفتوحة وهو ما جعلها تستطيع مواعدة نجم هوليوود براد بيت دون قيود زوجية من زوجها رولاند البالغ من العمر 68 عاما.

وذكر الموقع أن رولاند مارى يبيع نبيذ بيت شاتو مرافال فى مطعمه فى برلين بورشاردت، وهو من أفضل أنواع النبيذ المستخرج من مزرعة العنب التى يملكها براد بيت فى فرنسا بقصره هناك، والذى يضم مصنعا لصناعة النبيذ الفاخر، وهو القصر الذي اشتراه براد مع زوجته السابقة أنجلينا جولي ، البالغة من العمر 45 عامًا ، في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار.

من جانب آخر يبدو أن النجم براد بيت مصمم على خطف الأنظار له بوسامته التى لم تهتز مع مرور السنوات وتخطيه حاجز الـ 56 عاما من عمره، حيث ظهر خلال أحدث جلسة تصوير جديدة له فى منتهى الشياكة المعتادة مع وسامته الذى اعتادها محبوه وجمهوره من كل أنحاء العالم بعدما نشرت المواقع العالمية أكثر من صورة له الذى التقطها لصالح دار أزياء شهيرة فى عالم الملابس.

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وكان أكد موقع جريدة ديلى ميل فى وقت سابق أن النجم العالمى براد بيت شوهد وهو برفقة حبيبته الجديد المشهورة نيكول بوتورالسكى، 27 عامًا ، في القصر الفرنسي حيث عقد قرانه مع أنجلينا جولي هناك، وحسب التقرير يقال أن براد بيت ، 56 عامًا ، وصديقته المشهورة نيكول بوتورالسكى يقضيان وقتًا في شاتو ميرافال في فرنسا ، حيث تزوج من أنجلينا جولي ، 45 عامًا ، في عام 2014.

ووفقًا لأحد السكان المحليين، يزور براد مرافال لأنه "يشارك في حملة من أجل الترويج للنبيذ الخاص به "، حيث يشتهر القصر، الذي اشتراه هو وأنجلينا في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار ، بصناعة النبيذ الوردي الفاخر، كما أشار التقرير إلى أن نيكول ستقيم مع براد أثناء تواجده في مزرعة العنب خلال عطلة نهاية الأسبوع.