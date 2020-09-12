صور.. فيلم "نومادلاند" يفوز بجائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "نومادلاند" (أرض الرحل) الأمريكي بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي اليوم السبت، والفيلم عن مجموعة من قاطني عربات الفان خلال عبورهم الغرب الأمريكي الشاسع، ويقوم ببطولته فرانسيس مكدورماند التي تؤدي دور أرملة في الستينيات تحول عربتها الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد الرحلة. وأخرج الفيلم كلوي تشاو وهو مخرج صيني يقيم بالولايات المتحدة. ورأست لجنة التحكيم الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت التي منحت جائزة الأسد الفضي لفيلم الإثارة "نيو أوردر" (نظام جديد) للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، وللعمل الدرامي التاريخي الياباني "وايف أوف سباي" (زوجة جاسوس). Advertisements

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