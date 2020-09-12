شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تهاجم الحكام فى لبنان وتصفهم بـ المافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة نوال الزغبي على الأخبار المفجعة التي تجتاح لبنان وعاصمتها بيروت من آن لآخر، بتوجيه اللوم إلى حكام لبنان، حيث شنت هجوما لاذعا عبر حسابها على موقع تويتر، وكتبت: "شو هالمافيا اللى حاكمتنا"، ولم تكتف بذلك فحسب وإنما دونت هاشتاج باسم: "دولة فاشلة".

وتلك ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها نوال الزغبي المسئولين فى لبنان من خلال السوشيال ميديا، حيث سبقت وكتبت قبل أيام: "كتير معجبة بحنكة سياسينا.. لو بيستعملوها لمصلحة الوطن والنَّاس مش لمصالحهم الشخصية أكيد كنا من أهم دول العالم نحنا مش بوضع مين بيطلع يلقى شعر أحسن من التانى قرّفتونا كلام الليل يمحيه النهار".

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نوال الزغبى

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون طالب بضرورة الإسراع فى معرفة أسباب حريق مرفأ بيروت الذى اندلع اليوم ومحاسبة المتسبيين، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني عن عون قوله: "إن حريق اليوم قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين".