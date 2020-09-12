شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل يتلقى صدمة كبرى ويصاب بالشلل فى "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب النجم أحمد خليل بالشلل خلال أحداث مسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، بعد تعرضه لصدمة كبرى تقلب حياته، حتى يدخل فى صراعات بعدها مع بطلة العمل مى عز الدين، وتتوالى الأحداث بالعديد من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل، كما تبتعد مى عن الكوميديا فى هذا المسلسل وتقدم عمل درامى إحداثه تدور فى إطار اجتماعى.

ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير المسلسل الذى تم استئنافه مؤخرًا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون أجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات.

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و "رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.