شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور فى أحدث جلسة تصوير قبل عرض فيلمها الجديد "كل ما تكبر تحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة جوليان مور واحدة من أبرز نجوم هوليوود، حيث تحظى بجماهيرية كبيرة حول العالم اكتسبتها من الأدوار المهمة التي لعبتها خلال مسيرتها، والتي فازت على إثرها بجائزة الأوسكار وغيرها من أهم الجوائز التي تفخر بها النجمة التي تبلغ 59 عاما من العمر.

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جوليان مور باتت أكثر بريقاً مع اقترابها من الـ 60

ورغم عمرها الكبير إلا أن جوليان مور كعادتها تبدو أصغر سناً في كل مرة تظهر فيها، وأكثر بريقاً مثلما ظهر في آخر جلسة تصوير تميزت فيها النجمة الشهيرة، لصالح مجلة DuJour حيث برزت في منتهي الجمال خلال تلك الجلسة، وخطفت الأنظار من خلال صورها التي بدت فيها في العشرينات من عمرها، حيث تحدثت عن كواليس فيلمها القادم، والممثل في لعب دور البطولة حول رمز نسوي في مجال حقوق المرأة حول العالم من خلال لعب شخصية غلوريا ستاينم في فيلم يتطرق لسيرتها الذاتية.



جوليان مور فى احدث صور لها

جدير بالذكر أن النجمة العالمية جوليان مور سبق وشاركت فى وقت سابق بالاحتجاجات التي تندد بمقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، حيث ظهرت في أحد التظاهرات فى حديقة كارل شورز بمنطقة مانهاتن في ولاية نيويورك، ونشرت صورة لها وهي ترتدي الكمامة الواقية وسط المتظاهرين، وحرصت آنذاك على التنديد بكافة اشكال العنصرية التي يواجهها السود أو أي شخص حول العالم، وذلك فى الوقت التي تستعد فيه لواحد من أفلامها الهامة حين تلعب السيرة الذاتية لـ غلويا ستاينم كما ذكرنا.



جوليان مور