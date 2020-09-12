شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب فى مؤشرات شباك التذاكر لفيلم Tenet بسبب شركة الإنتاج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن شركة Warner Bros المنتجة لفيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet، للمخرج العالمي كريستوفر نولان، لا تتسم بالشفافية في تقاريرها الخاصة بشأن إيرادات فيلمها الجديد الذي بلغ قيمته 200 مليون دولار.

ولاحظ عدد من الأشخاص الذين يقومون بمتابعة مؤشرات إيرادات الأفلام، أن القائمين على شركة الإنتاج الشهيرة يواصلون التأخير في إصدار التقارير النهائية للإيرادات التي يتم إرسالها يومياً للمراسلين، حيث إن الشركة تنتظر بالأيام للكشف عن تفاصيل الإيرادات بعد ان كانت تعرض يومياً للجميع.

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وبدأت شركة الإنتاج في إعلان تفاصيل افتتاحية الأسبوع الأول للفيلم يوم 6 سبتمبر بالرغم من بداية عرض الفيلم يوم 3 سبتمبر، وهو ما جاء بتأخير كبير على غير العادة مما اثار الشكوك حول عدم الشفافية في التقارير التي تصدرها الشركة.

وافترض مراقبو الصناعة أن شركة Warner Bros، أرادت أن تبدو مؤشرات شباك التذاكر الأولية لـفيلمها قوية قدر الإمكان، وانتظرت حتى يوم الأحد للحصول على رقم نهاية الأسبوع الكامل ليبدو على الأرباح انها أقوى مما قد تكون عليه.

وواجه فيلم الخيال العلمي والإثارة Tenet للمخرج كريستوفر نولان مشكلة فنية جديدة في الصوت، بعد ان أوضح عدد كبير من المشاهدين وجود أزمة في انخفاض صوت الممثلين أثناء المشاهد الحوارية، وعدم تناسقها مع الموسيقى المصاحبة للمشهد.