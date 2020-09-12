شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء العرض الخاص لفيلم "زنزانة 7" لـ أحمد زاهر ونضال الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى صناع فيلم "زنزانة 7" للنجمين أحمد زاهر ونضال الشافعى، العرض الخاص به الذى كان مقرر له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 من شهر سبتمبر الحالى بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر. وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل قبل طرحه بالسينمات، فى وقت سابق من الشهر السابق ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏