شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش فى صورة مع الأسرة قبل تصوير "ضى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة كندة علوش لتصوير حكاية "ضى القمر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، بنشر صورة جمعتها مع زوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما وأسرتيهما، عبر صفحتها على فيس بوك، أكدت من خلالها أن دور الأسرة والعائلة، قائلة: "العائلة هى كل ما يبقينا أحياء.. ربنا يحفظ كل أهلكم".





وتنطلق، اليوم السبت، تصوير المشاهد الأولى من حكاية "ضى القمر" والتى تقوم ببطولتها النجمة كندة علوش، من مسلسل "إلا أنا"، بمنطقة المنصورية وهو ديكور الممثلة مروة عيد، وتم اختيار الجهة المنتجة للمخرج أحمد حسن بعد نجاحه فى حكاية "أمل حياتى" للنجمة حنان مطاوع والتى عرضت على قنوات ‪DMC، وحققت نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الحلقة الأولى من العمل.

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حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وتجسد كندة خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪.

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول ثلاث حكايات على قناة ‪dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويجرى تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، والسادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.