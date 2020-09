شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تحقق 303 ملايين مشاهدة بكليب Lose You To Love Me على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة سيلينا جوميز تحصد المزيد من النجاحات بواحد من كليباتها التى أطلقتها منذ أشهر وهو كليب Lose You To Love Me، الذى تم إطلاقه فى أكتوبر 2019، وبالرغم من ذلك إلا أن الكليب مازال يحصد الإشادات ويحقق نسب المشاهدة الهائلة.

ووصلت نسبة مشاهدة كليب Lose You To Love Me للنجمة العالمية سيلينا جوميز على موقع يوتيوب إلى 303 ملايين مشاهدة، وهى بالتأكيد نسبة مشاهدة هائلة بالمقارنة مع كليبات أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم.

كلمات الأغنية :

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

You set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus

Cause it wasn’t yours

I saw the signs and I ignored it

Rose colored glasses all distorted

You set fire to my purpose

And I let it burn

You got off on the hurtin’

When it wasn’t yours

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

I needed to lose you to love me

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

I needed to lose you to love me

I gave my all and they all know it

You tore me down and now it’s showing

In two months you replaced us

Like it was easy

Made me think I deserved it

In the thick of healing

We’d always go into it blindly

I needed to lose you to find me

This dancing was killing me softly

I needed to hate you to love me

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

I needed to lose you to love me

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

I needed to lose you to love me

You promised the world and I fell for it

I put you first and you adored it

You set fires to my forest

And you let it burn

Sang off key in my chorus-

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

I needed to hate you to love me

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

I needed to lose you to love me

To love love yeah

To love love yeah

To love yeah

And now the chapter is closed and done

And now it’s goodbye

It’s goodbye for us



سيلينا (1)



سيلينا (2)