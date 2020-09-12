وفاة أسطورة السينما البريطانية ديانا كريج بالسرطان عن 82 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 08:44 مساءً - عمالقة الفن الذهبي العالمي يتساقطون كأوراق الخريف واحداً بعد الآخر في عام 2020 الحالي،وآخر من رحلوا وسقطوا أسطورة السينما البريطانية ديانا كريج.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية ووسائل إعلام مختلفة ،توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريج، التي اشتهرت من خلال مسلسل ذي أفنجرز "المنتقمون" في الستينيات من القرن الماضي، ولعبت دوراً مهماً في مسلسل "غيم أوف ثرونز" (صراع العروش)،صباح الخميس10 أيلول- سبتمبر عن 82 عاماً بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان في منزلها الخاص وسط أسرتها.

ولديانا كريج مسيرة حافلة في المسرح ،ولعبت دوراً في فيلم العميل جيمس بوند : "أون هير ماجيستيز سيكربت سيرفس" (في الخدمة السرية لجلالتها) عام 1969.

من هي ديانا ريج؟



وُلدت ديانا ريج في إنجلترا عام 1938

بدأت مسيرتها الفنية عام 1957، ولم تعتزل حتى وفاتها في عام 2020 .

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حصلت على لقب Dameبتكريم من الملكة إليزابيث الثانية

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درست ديانا ريج في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959 .

نالت مكافآت بارزة بفضل أدائها لشخصية «ميديا» من الميثولوجيا الإغريقية في المسرحية التي تحمل الاسم عينه للمؤلف يوريبيديس، وشخصية «الأم شجاعة» للمسرحي الألماني برتولت بريشت..

في عام 1994 حصلت على لقب Dame بتكريم من الملكة إليزابيث الثانية، تقديرًا لجهودها ومشوارها الفني الطويل.

رُشحت ديانا ريج عن جائزة الإيمي عن دورها في مسلسل Game of thrones ليدي أولينا.

لديها إبنة واحدة تدعى راشيل من زوجها السابق آرشي ستيرلنغ.

ديانا كريج في أحد أدوارها

رسالة مؤثرة من ابنتها الوحيدة لها

وقدعبرت ابنتها الممثلة راشيل ستيرلينج عن شوقها لوالدتها الراحلة ديانا كريج برسالة مؤثرة وجهتها لها قالت فيها: «والدتي الحبيبة توفيت بسلام خلال النوم صباح اليوم. لقد ماتت بسبب سرطان جرى تشخيص إصابتها به في مارس، وهي أمضت أشهرها الأخيرة في التفكير بفرح في حياتها الرائعة المليئة بالحب والضحك وبفخر عميق بمهنتها".

وأضافت: "من المستحيل أن نعبر عن مدى الاشتياق الذي سنشعر به تجاهها".