توم كروز يتحدى عمره بقفزة خارقة بفيلمه " المهمة المستحيلة 7"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 08:44 مساءً - أثبت النجم والممثل الأمريكي العالمي توم كروز البالغ من العمر "58 عاماً" أنه ممثل حقيقي وأقوى من كافة أنواع التحديات الجسدية والصحية التي تواجه الموسم السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة "المهمة المستحيلة" الذي توقف تصويره لفترة في البندقية بإيطاليا وأيضاً في بريطانيا جراء فرض الإغلاق العام وسرعة تفشي فيروس كورونا فيهما،فواصل كروز وفريقه تصويره حالياً في النرويج،وفي مشهد مثير للغاية أدى كروز بنفسه قفزة خطيرة في الهواء متحدياً الجاذبية وعمره المتقدم نوعاً ما.



أبهر توم كروز المشاهدين وهو يطير في الهواء



وفي يوم التصوير الأول له في النرويج بشخصية العميل الشهير سينمائياً "إيثان هانت" ،أبهر النجم العالمي توم كروز "58 عاماً" ملايين المشاهدين حول العالم بعد بث وتناقل فيديو جديد له من كواليس تصوير فيلمه الجديد " المهمة المستحيلة 7 – "Mission Impossible 7" وهو يطير في الهواء بعدما قفز بدراجتة النارية فوق قمة جبل شاهق في "النرويج"،ثم بدأ بالهبوط بمظلة البراشوت بأمان للأرض.

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توم كروز





وحقق هذا الفيديو الذي صورته طائرة بدون طيار مسيرة،وأيضاً رافقت مروحية تصوير المشهد الخطر المثير، نجاحاً باهراً،وحقق مشاهدات بالملايين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والإلكترونية،وبهذا المشهد الخطير،ومشاهد أخرى أكثر إثارة وتشويقاً يأخذ توم كروز موسمه السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة "المهمة المستحيلة" إلى مستوى سينمائي عالمي لا يجرؤ عليه غيره.



متوقع عرض الفيلم في شهر نوفمبر 2021



وكان أول من بث هذا المشهد مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري عبر حساب خاص للفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي ،والتلفزيون النرويجي .

وأكد مساعد المخرج الأول تومي جورملي : أنهم يأملون إنهاء التصوير وتجهيز الفيلم بحلول ربيع 2021 المقبل.

مغامرة جديدة لتوم كروز



وأضاف: نتمنى أن نزور كافة البلدان التي خططنا للتصوير فيها،ونطمح إلى تصوير جزء كبير من المشاهد في بريطانيا مجدداً بدءًا من شهر سبتمبر- أيلول حتى نهاية شهر نيسان أو مايو-أيار 2021 المقبل ،ونحن مؤمنون بإنه يمكننا فعل ذلك.

وقد قامت حكومة النرويج بإعفاء النجم توم كروز وطاقم الفيلم من بروتوكول الحجر الصحي الطبي عند دخولهم أراضيها،ويفرض على كافة فريق الفيلم عدم الإختلاط بأحد خارج فريق عمل الفيلم مهما كانت صلته به،لحماية فريق العمل من فيروس كورونا.

ومن أجل ذلك تم استئجار سفينة فندقية ضخمة فاخرة في النرويج وسط البحر لإيواء كافة العاملين بالفيلم وحمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19،خاصةً بعد عجز أي فندق نرويجي من استيعابهم جميعاً.

ومتوقع عرض فيلم "المهمة المستحيلة 7" في شهر نوفمبر 2021 المقبل بحسب خطة القائمين على إنتاجه.