نعى النجم القدير صلاح عبد الله، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأشاد صلاح عبد الله بعزمي مجاهد قائلًا: مصري وطني مخلص طيب جدع، أسد بقلب طفل وطفل بقلب أسد،نعم ياحبيبي هكذا رأيتك في المرات القليلة التى فيها ألتقيتك .. أسألكم الفاتحة والدعاء للكابتن عزمي مجاهد. للكابتن عزمي مجاهد. Advertisements يذكر أن الكابتن عزمي مجاهد، لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توفي صباح اليوم. وكان مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله ناعيًا عزمي مجاهد: مصري وطني مخلص طيب جدع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.