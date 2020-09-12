فتحي عبد الوهاب ينعي علي رجب بكلمات مؤثرة

نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، المخرج علي رجب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح فتحي عبد الوهاب ناعيًا: المخرج على رجب في ذمة الله .. الله يرحمك يا على .. طيب القلب .. مرهف الحس .. تجربة وحيدة التيجمعتنا في فيلم شجيع السيما .. تركت بداخلي اثرا عميقا لشخص عفوي .. مجتهد .. مكافح .. رحمك الله وادخلك الجنة بإذن الله.
يذكر أن المخرج علي رجب وُلد في 25 مارس 1964، بمدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية، لكنهكان يهوى الفن، فقرر التحول للإخراج فعمل في بدايته كمساعد مخرج في العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين، منها فيلم مجانينو للمخرج عصام الشماع عام 1993، وفيلم دانتيلا للمخرجة إيناس الدغيدي.
كما قدم المخرج علي رجب للسينما العديد من الأفلام التي لاقت نجاحًا مذهلًا منها: شجيع السيما، الأجندة الحمراء، صايع بحر، خالتي فرنسا، سيد العاطفي، بلطية العايمة، كركر، ركلام، خميس وجمعة، الوديعة والذئاب.
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