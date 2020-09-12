فن ومشاهير

محمد هنيدي يقدم واجب العزاء في عبد الرازق الشيمي

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قدم النجم محمد هنيدي واجب العزاء في الفنان عبد الرازق الشيمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وصرح محمد هنيدي ناعيًا: البقاء لله

في الفنان عبدالرازق الشيمي فرعون.. ربنا يرحمه ويغفرله.

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يذكر أن الفنان عبد الرازق الشيمي ظهر في الكثير من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا مذهلًا، وكان غالبًا يجسد

شخصية البلطجي.

 

ومن أبرز أعمال الشيمي الملقب بفرعون السينما: زيزينيا، لدواعي أمنية، جحا المصري، الحقيقة والسراب، عباس الأبيض، راجل وست ستات، العار، أزمة سكر، الكيف، الأخ الكبير، بلية ودماغه العالية، حيث قدم العديد من المشاهد مع النجم محمد هنيدي، حينما كان يعمل معه فى نفس الورشة.

 

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